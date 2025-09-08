Renata Muller é cotada para integrar elenco de A Fazenda, segundo repórter

Ex-mulher de Victor Pecoraro, Renata Muller, pode disputar prêmio milionário em nova temporada, segundo o portal Leo Dias

A criadora de conteúdo Renata Muller, ex-mulher do ator Victor Pecoraro, está cotada para participar da 17ª edição de A Fazenda, reality rural da Record. A informação foi revelada pelo Portal Leo Dias nesta segunda-feira, 8, a uma semana da estreia da nova temporada, marcada para o dia 15 de setembro.

Por contrato, nenhum dos participantes pode confirmar presença antes da data, e a Record só divulgará oficialmente a lista completa no dia da estreia. Ainda assim, a inclusão do nome de Renata na publicação já movimentou as redes sociais, já que foi "confirmada" pelo Portal Leo Dias que costuma receber furos de listas de participantes.

Histórico de polêmicas com Victor Pecoraro

Renata foi casada com Pecoraro por 12 anos e ganhou visibilidade em abril deste ano após expor publicamente conflitos com o ex-marido. Entre as acusações, afirmou que o ator não pagava pensão das filhas e mencionou uma suposta traição com a atriz Rayanne Morais, atual esposa de Pecoraro. A polêmica gerou grande repercussão nas redes sociais.

O nome de Renata voltou a ganhar destaque depois que internautas levantaram a hipótese de que as declarações contra o ex-marido seriam uma estratégia para conquistar espaço na mídia e, possivelmente, garantir uma vaga em A Fazenda. Na época, ela negou os rumores e declarou nas redes sociais que não tinha interesse em participar: “Não vou não, mana. Tenho com quem deixar minhas bichinhas, não.”

Agora, com a publicação do portal, internautas voltaram a debater a suposta participação de Renata, colocando seu nome entre os mais comentados.

Marcada para 15 de setembro, a nova edição do reality promete reunir celebridades e influenciadores em busca do prêmio milionário. A lista oficial dos participantes será divulgada apenas no dia da estreia, mas os nomes antecipados pelo portal já criam uma forte expectativa entre fãs do programa.

