Participante de A Fazenda 17 fica de fora do 1º dia na sede. Saiba o motivo

Diretor de A Fazenda 17, Rodrigo Carelli revela o motivo para um dos participantes não estar no primeiro dia do confinamento na sede do reality show

Os participantes de A Fazenda 17, da Record TV, já estão confinados na sede do reality show. Eles entraram na casa do reality show na tarde deste domingo, 14, para o início das gravações do programa. Porém, um dos 26 participantes segue no hotel .

Nas redes sociais, o diretor Rodrigo Carelli contou que um dos participantes não foi confinado no programa por causa de uma questão de saúde. Um dos 26 participantes ficou no hotel para fazer mais um teste de Covid-19, mesmo após testar negativo para a doença .

O 26º participante só vai para a sede na tarde de segunda-feira, 15, que é o dia da estreia do programa na TV. “Um(a) participante estava com Covid. Já está testando negativo desde anteontem, mas o nosso médico pediu para cumprir o protocolo e colocá-la apenas amanhã na sede. Ele(a) vai entrar no final da tarde desta segunda”, disse ele no X, antigo Twitter.

A Record só deverá revelar a lista oficial de participantes durante a estreia do programa ao vivo da noite de segunda-feira, 15, sob o comando de Adriane Galisteu.

Nova dinâmica em A Fazenda 17: Os infiltrados

O reality show A Fazenda 17, da Record, estreia na próxima segunda-feira, 15, e o público vai conferir uma nova dinâmica no confinamento: Os infiltrados. Durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 11, o diretor Rodrigo Carelli contou detalhes sobre como será o jogo dos participantes infiltrados.

Para começar, o diretor destacou que o reality show começa com 26 participantes, sendo que são 24 peões oficiais e 2 infiltrados. Os dois infiltrados são um homem e uma mulher, que não sabem da existência um do outro e vão ficar confinados na primeira semana do jogo.

“Vão entrar 26 participantes. 24 participantes e 2 infiltrados, um homem e uma mulher. Esses dois estão confinados no hotel como os outros 24. Na segunda-feira, eles entram normalmente e vão se conhecer. Ontem à noite, eles foram brifados de tudo o que vai acontecer e como vai acontecer. E cada um foi brifado que só ele ou ela é o infiltrado, ou seja, acredita que só um é o infiltrado”, disse o diretor.

Ele ainda contou que o infiltrado terá missões ao longo do confinamento para cumprir. Eles vão receber comandos individuais de atividades que precisam exercer e a produção promete que serão atividades estranhas. “Vai ser engraçado, coisas bizarras. Se não fizer, cada um perde 5 mil reais do prêmio de 50 mil caso vençam”, disse ele.

O prêmio é de R$ 50 mil caso o infiltrado não seja descoberto pelos outros participantes. “Na terça-feira seguinte, na formação da roça, cada um dos participantes vai votar em quem acha que é o infiltrado, que não é o participante oficial de A Fazenda. Se cinco pessoas ou mais acertarem, essas pessoas vão dividir 50 mil reais. Se menos de 5 pessoas acertarem, o infiltrado ganha o prêmio de 50 mil reais. Isso vai acontecer para os dois infiltrados”, afirmou.

Além disso, os infiltrados saem do confinamento depois de uma semana e ficam como ‘reservas’ do reality show para o caso de alguém desistir do jogo ao longo da temporada. “Ganhando ou não ganhando o prêmio, os dois vão ser os stand-by da temporada. Eles vão ter convivido por uma semana com os infiltrados. Se alguém pedir para sair ou acontecer alguma coisa, eles vão saber quem entra no lugar deles”, afirmou.