  Gaby Spanic comenta sobre rumores de participação na Fazenda
Gaby Spanic comenta sobre rumores de participação na Fazenda

Gaby Spanic, conhecida por 'A Usurpadora', esclarece boatos de participação na próxima edição de A Fazenda: 'Não me ligaram'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 21h17

Gabriela Spanic - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz mexicana Gabriela Spanic, lembrada por interpretar Paulina e Paola em A Usurpadora, foi alvo de rumores de que poderia participar de um reality show no Brasil. Porém, em uma entrevista, ela contou que não foi convidada a participar do elenco de A Fazenda 17, da rede Record, e esclareceu boatos do público.

Não me ligaram. São muitos murmurinhos e boatos [na imprensa], não entendo porquê”, contou Gaby em entrevista ao programa Companhia Certa, da Rede TV.

Os projetos de Gaby Spanic

Gabriela também contou como ficou impressionada com o sucesso da telenovela mexicana de 1998. Ela disse que não imaginava as grandes proporções que a obra viria a ganhar, tanto no Brasil quanto no mundo. “Nunca imaginei, de verdade. É a novela mais reprisada [da TV brasileira]. Na Europa, Singapura, Emirados Árabes, também foi impressionante. Na Indonésia fizeram uma estátua minha", comentou ela.

A artista também atua na área musical, e relatou que este talento foi incentivado pela mãe desde pequena. “Desde menina cantava com minha mãe e com a minha família na igreja. Com o tempo tive a oportunidade de compor uma música para uma novela que fiz. Gosto muito de cantar e compor, sou muito romântica”, disse Gabriela.

Atualmente no Brasil, Gaby apresenta a World Tour 2025, onde toca suas músicas românticas em versão eletrônica. “Agora tenho um projeto com André Kostta (produtor), uma música e um disco novo com ele”, compartilhou a artista ao contar sobre seu novo projeto musical.

Gaby Spanic revela que já foi envenenada

A atriz Gabriela Spanic, em meio a entrevista no programa The Noite, revelou que já sofreu tentativas de envenenamento durante os bastidores da novela A Dona, de 2010. Ela contou que, na época, começou a ter sintomas estranhos, que segundo a atriz, eram provocados por doses diárias de sulfato de amônio, uma substância comum em fertilizantes agrícolas que é tóxica quando ingerida.

Tentaram me matar com veneno na comida, pouco a pouco. Todos os dias, com pequenas doses. Eu me sentia muito mal, com a temperatura do corpo baixa, coriza e visão turva”, relatou a artista.

Eu chegava para gravar a novela e quando fazia as cenas, eu desmaiava. Eu não aguentava porque o meu corpo estava muito envenenado, tinha olheiras… Foi uma coisa assustadora”, concluiu ela.

Leia também: Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela homem ideal e avisa: ‘Quero um amor verdadeiro’

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

