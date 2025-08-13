Gaby Spanic comenta sobre rumores de participação na Fazenda

Gaby Spanic, conhecida por 'A Usurpadora', esclarece boatos de participação na próxima edição de A Fazenda: 'Não me ligaram'

A atriz mexicana Gabriela Spanic, lembrada por interpretar Paulina e Paola em A Usurpadora, foi alvo de rumores de que poderia participar de um reality show no Brasil. Porém, em uma entrevista, ela contou que não foi convidada a participar do elenco de A Fazenda 17, da rede Record, e esclareceu boatos do público.

“Não me ligaram. São muitos murmurinhos e boatos [na imprensa], não entendo porquê”, contou Gaby em entrevista ao programa Companhia Certa, da Rede TV.

Os projetos de Gaby Spanic

Gabriela também contou como ficou impressionada com o sucesso da telenovela mexicana de 1998. Ela disse que não imaginava as grandes proporções que a obra viria a ganhar, tanto no Brasil quanto no mundo. “Nunca imaginei, de verdade. É a novela mais reprisada [da TV brasileira]. Na Europa, Singapura, Emirados Árabes, também foi impressionante. Na Indonésia fizeram uma estátua minha", comentou ela.

A artista também atua na área musical, e relatou que este talento foi incentivado pela mãe desde pequena. “Desde menina cantava com minha mãe e com a minha família na igreja. Com o tempo tive a oportunidade de compor uma música para uma novela que fiz. Gosto muito de cantar e compor, sou muito romântica”, disse Gabriela.

Atualmente no Brasil, Gaby apresenta a World Tour 2025, onde toca suas músicas românticas em versão eletrônica. “Agora tenho um projeto com André Kostta (produtor), uma música e um disco novo com ele”, compartilhou a artista ao contar sobre seu novo projeto musical.

Gaby Spanic revela que já foi envenenada

A atriz Gabriela Spanic, em meio a entrevista no programa The Noite, revelou que já sofreu tentativas de envenenamento durante os bastidores da novela A Dona, de 2010. Ela contou que, na época, começou a ter sintomas estranhos, que segundo a atriz, eram provocados por doses diárias de sulfato de amônio, uma substância comum em fertilizantes agrícolas que é tóxica quando ingerida.

“Tentaram me matar com veneno na comida, pouco a pouco. Todos os dias, com pequenas doses. Eu me sentia muito mal, com a temperatura do corpo baixa, coriza e visão turva”, relatou a artista.

“Eu chegava para gravar a novela e quando fazia as cenas, eu desmaiava. Eu não aguentava porque o meu corpo estava muito envenenado, tinha olheiras… Foi uma coisa assustadora”, concluiu ela.

