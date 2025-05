Fernanda Bande abre o jogo sobre convite para participar de 'A Fazenda'

Em entrevista ao programa Selfie Service, Fernanda Bande, do BBB 24, revelou se recebeu convite da Record para participar do reality

Fernanda Bande revelou se foi convidada para participar do reality show A Fazenda, da Record, após sua passagem pelo BBB 24. A ex-sister participou do programa Selfie Service, comandado por Lucas Selfie, e abriu o jogo sobre os boatos.

Durante o papo, a influenciadora digital confessou que não recebeu o convite, mas não descartou a possibilidade de participar da atração. "Eu lembro que eu vi umas coisas na internet falando que eles tinham interesse em mim, mas não veio nenhum convite... Se veio, deve ter sido colocado na caixa de Pandora pela Globo, porque diretamente a mim não chegou", comentou.

"Eu gosto muito do programa, só não iria neste momento porque eu acabei de sair [de um reality]. Estou construindo minha carreira... Então não faz sentido pausar isso para entrar em outro, para fazer o quê? Acrescenta o quê? Não faz muito sentido nesse momento, mas não é algo que eu descarto. Eu acho muito legal", ressaltou.

Fernanda ainda confessou que aceitaria participar do Power Couple Brasil. Ela está saúde em relacionamento com o educador físico Daniel Gregg. "Perguntaram se eu iria, sondaram... Eu estou noiva. Ainda não sabemos quando vamos nos casar. Mas eu super iria, eu acho divertido. Eu gosto dessas coisas em casal, sempre dá uma polêmica e serve para ver se vai vingar o relacionamento ou não", observou.

Por fim, ela também respondeu se voltaria em uma edição especial do BBB. "Eu voltaria. Eu acho que a cabeça já é completamente outra. A ideia não é que o programa mudou, mas que você muda, tudo ao seu redor muda. A minha forma de encarar o programa é outra, a minha ideia de jogar é outra, eu fui sem ideia de jogar, mas hoje eu iria", disse ela, listando quais outros participantes gostaria de ver de novo no reality. "Eu colocaria o [Kleber] Bambam, eu colocaria o Rodriguinho de novo. Ele foi injustiçado. A gente ria para caramba com ele, mas, obviamente, isso não agradava ao grande público", completou.

Giovanna Pitel revela motivo do fim da amizade com Fernanda Bande

A ex-BBB Giovanna Pitel abriu o jogo sobre o motivo do fim da amizade com a ex-BBB Fernanda Bande. As duas foram amigas inseparáveis enquanto estavam confinadas no reality show da Globo, mas se afastaram na vida real. Agora, ela explicou o motivo do fim da parceria.

"A vida acontece… E foi isso, a vida aconteceu. A gente sai com todas essas demandas do pós-programa e cada uma entende como funciona a sua vida e faz acontecer", disse ela para a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles. Saiba mais!

