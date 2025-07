A Fazenda 17: Camila Loures desiste do reality show e motivo é revelado

A influencer Camila Loures teria desistido de ir para o reality show A Fazenda 17, da Record, pouco antes de assinar o contrato

A influenciadora digital Camila Loures é um sucesso na internet e estava cotada para integrar o elenco do reality show A Fazenda 17, da Record. Porém, ela desistiu.

De acordo com o colunista Leo Dias, a estrela iria assinar o contrato para entrar no programa, mas anunciou sua desistência para a direção da Record.

O colunista ainda contou que Camila desistiu do programa por causa do seu trabalho como influencer. Ela teria compromissos já agendados com marcas importantes e poderia ter um declínio em suas redes sociais enquanto ficasse confinada no reality show. Assim, ela conversou com sua equipe e decidiu que era melhor não entrar no programa.

O convite para Camila Loures teria sido feito há duas semanas e ela era considerada um grande nome da edição.

Karin Hils recusou convite para A Fazenda

A atriz e cantora Karin Hils, que é ex-integrante do grupo Rouge, falou abertamente sobre o convite para participar de A Fazenda 17, da Record. Em entrevista ao Portal Leo Dias, ela contou que não vai estar no elenco do reality show e explicou o motivo.

"Eu recebi o convite para ‘A Fazenda’, hoje, inclusive, e eu neguei. Eu estou muito feliz aqui, fazendo o meu trabalho com teatro musical, com essa temporada, e estou bem. Não faz parte dos meus planos agora um reality show. Em ‘A Fazenda’, não (penso em participar), por enquanto. Se eu fosse entrar, me bate um medo muito grande, né? Não só o julgamento das pessoas, mas o meu próprio, porque já me conheço bastante", afirmou ela.

Então, ela completou seu pensamento sobre o motivo para não ir. "Eu não sei, hoje as coisas estão tão delicadas com a internet. Meus amigos, na verdade, me dão esse feedback e eles falam: ‘Karin, se você entrasse em um reality show, você ia ser muito amada ou muito odiada’. Porque eu sei que sou uma pessoa estranha e diferenciada. Então, são aspectos da minha personalidade que eu mesma procuro observar, em terapia, para me fazer entender para as pessoas. Porque às vezes eu sou muito expressiva, outras horas muito calada, e falam que sou difícil de ser interpretada e sou muito sincera", declarou.

