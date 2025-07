Namorada de Belo em A Fazenda? Ela reage aos rumores

A modelo e empresária Rayane Figliuzzi, que é namorada de Belo, esclarece rumores de convite para participar de A Fazenda 17, da Record

Rayane Figliuzzi, atual companheira de Belo, tratou de encerrar os rumores sobre uma possível participação em A Fazenda 17, da Record. A modelo e empresária garantiu que não recebeu convite da Record para integrar o elenco da próxima edição do reality rural.

"Não assinei nenhum contrato", respondeu em sua participação do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta quinta-feira, 24. A declaração, inclusive, veio após especulações que circularam na véspera, após Rayane ter visitado a emissora. Questionada sobre o assunto, ela foi direta ao negar qualquer negociação nesse sentido.

"Eu cheguei a ir na Record, eu fui convidada para um podcast, [mas] não tive convite, não assinei nenhum contrato, tá bom? Teria que ser bem conversado mesmo, não é nem por causa do relacionamento, mas eu tenho um filho de três anos, eu fico 15 dias sem ver ele e já morro", disse Rayane, de 27 anos, mãe do pequeno Zion.

Além de esclarecer os boatos, Rayane comentou brevemente sobre seu namoro com o cantor Belo e demonstrou gratidão pela acolhida que vem recebendo do público desde que o relacionamento veio à tona. "No começo, foi complicado de entender a grandeza do Belo, ele é muito famoso mesmo, eu não tinha essa noção. As pessoas fazem tatuagem, matam e morrem pelo Belo. Eu fico muito feliz pelo carinho, e ele também, mas eu fui entendendo e me colocando no meu lugar de namorada. Foi começando a dar certo", disse a influecer digital.

Rivalidade com a ex

Durante a entrevista, Rayane também comentou sobre os boatos de desentendimento com Gracyanne Barbosa, ex-esposa do artsita. A empresária demonstrou incômodo com a maneira como a situação foi tratada publicamente e a rivalidade feminina que moldaram em torno das duas.

"Eu ficava muito chateada, porque é uma rivalidade muito grande. Eu ficava na minha, não vou fazer nada, falar nada, não é sobre mim", afirmou, deixando claro que evitou qualquer confronto ou exposição desnecessária.

Rayane também revelou que, no início do relacionamento com o cantor, teve dúvidas e hesitações. "Eu tinha um receio. Minha mãe não acreditou. Eu falava: 'Eu acho que não vai ser'. Depois que ele continuou com a postura de solteiro [deu certo]...", complementou.

Belo e Rayane mantiveram o romance longe dos holofotes por algum tempo. Embora estejam juntos desde 2024, o casal só decidiu tornar a relação pública em fevereiro deste ano, ao compartilhar um registro juntos nas redes sociais. Esse é o primeiro envolvimento amoroso do cantor após o fim do casamento com Gracyanne, encerrado em abril de 2024, após mais de uma década de união com a influenciadora e ex-participante do BBB.

