A Fazenda 17: Saiba quais sãos os dois infiltrados da temporada

Adriane Galisteu revela os nomes dos dois infiltrados do reality show A Fazenda 17, da Record, e que precisam ser descobertos pelos participantes

Por Priscilla Comoti
Adriane Galisteu - Foto: Thiago Duran/BrazilNews 

A apresentadora Adriane Galisteu revelou os nomes dos dois infiltrados do reality show A Fazenda 17, da Record. Na noite desta segunda-feira, 15, ela contou que os infiltrados são: Matheus Martins e Carol Lekker.

Carol é Miss Bumbum 2022 e participou do programa A Grande Conquista. Por sua vez, Matheus é ator, modelo e DJ.

Carol Lekker – Foto: Record
Matheus Martins – Foto: Record

Entenda como será a dinâmica dos infiltrados

O reality show A Fazenda 17, da Record, estreia na próxima segunda-feira, 15, e o público vai conferir uma nova dinâmica no confinamento: Os infiltrados. Durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 11, o diretor Rodrigo Carelli contou detalhes sobre como será o jogo dos participantes infiltrados.

Para começar, o diretor destacou que o reality show começa com 26 participantes, sendo que são 24 peões oficiais e 2 infiltrados. Os dois infiltrados são um homem e uma mulher, que não sabem da existência um do outro e vão ficar confinados na primeira semana do jogo.

“Vão entrar 26 participantes. 24 participantes e 2 infiltrados, um homem e uma mulher. Esses dois estão confinados no hotel como os outros 24. Na segunda-feira, eles entram normalmente e vão se conhecer. Ontem à noite, eles foram brifados de tudo o que vai acontecer e como vai acontecer. E cada um foi brifado que só ele ou ela é o infiltrado, ou seja, acredita que só um é o infiltrado”, disse o diretor.

Ele ainda contou que o infiltrado terá missões ao longo do confinamento para cumprir. Eles vão receber comandos individuais de atividades que precisam exercer e a produção promete que serão atividades estranhas. “Vai ser engraçado, coisas bizarras. Se não fizer, cada um perde 5 mil reais do prêmio de 50 mil caso vençam”, disse ele.

O prêmio é de R$ 50 mil caso o infiltrado não seja descoberto pelos outros participantes. “Na terça-feira seguinte, na formação da roça, cada um dos participantes vai votar em quem acha que é o infiltrado, que não é o participante oficial de A Fazenda. Se cinco pessoas ou mais acertarem, essas pessoas vão dividir 50 mil reais. Se menos de 5 pessoas acertarem, o infiltrado ganha o prêmio de 50 mil reais. Isso vai acontecer para os dois infiltrados”, afirmou.

Além disso, os infiltrados saem do confinamento depois de uma semana e ficam como ‘reservas’ do reality show para o caso de alguém desistir do jogo ao longo da temporada. “Ganhando ou não ganhando o prêmio, os dois vão ser os stand-by da temporada. Eles vão ter convivido por uma semana com os infiltrados. Se alguém pedir para sair ou acontecer alguma coisa, eles vão saber quem entra no lugar deles”, afirmou.

