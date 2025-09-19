A Fazenda 17: Saiba quais peões conquistaram a imunidade da semana

Em A Fazenda 17, da Record, os peões disputaram uma prova em busca de 6 imunidades para a primeira roça da temporada

Na noite desta quinta-feira, 18, os peões de A Fazenda 17, da Record, disputaram 6 imunidades para a primeira roça da temporada. Os participantes tiveram que fazer uma prova de sorte.

A prova da imunidade foi feita em duas etapas. Na primeira etapa, os peões tiveram que colocar uma bolinha branca dentro de uma gaiola repleta de bolinhas vermelhas. Eles precisaram sacudir a gaiola até que a bolinha branca saísse pela parte de baixo. Apenas 10 peões se classificaram para a segunda etapa: Gabily, Shia Phoenix, Creo Kellab, Martina Sanzi, Luiz Mesquita, Will Guimarães, Matheus Martins, Walério Araujo, Nizam e Guilherme Boury.

Na segunda parte, os peões também tiveram que sacudir a gaiola em busca da bolinha branca e precisaram correr com a bolinha até o pódio para que conquistassem a imunidade.

Assim, a vitória da prova foi de Matheus, Nizam, Mesquita, Shia, Walério e Will . Eles estão imunes na votação da primeira roça da temporada, que será formada na próxima terça-feira, 23.

Vem conferir os vencedores da prova! Eles estão imunes, sem chance de ir para a roça #ProvaAFazenda pic.twitter.com/VM3ePxLoBt — A Fazenda (@afazendarecord) September 19, 2025

Quem é a fazendeira da semana?

A primeira semana de A Fazenda 17, da Record, já tem uma fazendeira: Rayane Figliuzzi. A Prova do Fazendeiro aconteceu na noite de quarta-feira, 17, e exigiu pontaria das participantes.

Na Prova do Fazendeiro, as peoas tiveram que ter pontaria. A missão delas era arremessar uma bola na direção de celeiros feitos de blocos e derrubar as peças das adversárias. A campeã foi quem terminou a prova com alguma peça restante do celeiro.

Vale lembrar que o reality show A Fazenda 17 estreou no dia 15 de setembro sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu. A nova temporada tem 26 participantes, sendo que dois são infiltrados e vão sair na próxima semana.