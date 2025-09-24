A Fazenda 17: Record muda regra de última hora sobre os infiltrados

Direção de A Fazenda 17 faz pergunta importante para o público e define novo destino para os dois infiltrados da temporada

Na noite desta terça-feira, 23, a direção do reality show A Fazenda 17, da Record, mudou a regra dos infiltrados de última hora. Com a popularidade dos dois participantes infiltrados, o programa decidiu dar uma nova chance para eles e os dois continuam no jogo. Entenda o que aconteceu:

Os infiltrados da temporada eram Carol Lekker e Matheus. Ao longo da primeira semana de confinamento, eles tiveram que cumprir missões dadas pela produção em busca do prêmio de R$ 50 mil. Enquanto isso, os outros peões tinham que acertar quais eram os infiltrados para pegar o prêmio deles.

No programa ao vivo, a apresentadora Adriane Galisteu abriu uma enquete para os telespectadores, na qual perguntou: “Os infiltrados podem optar por continuar no jogo?”. E 92,70% dos telespectadores escolheram Sim, dizendo que os infiltrados podiam seguir no confinamento.

Depois da votação, Carol e Matheus foram descobertos pelos peões e perderam o prêmio. Porém, os dois escolheram continuar no jogo e se tornaram participantes oficiais do reality show A Fazenda.

Esta decisão evidenciou a mudança de regra de A Fazenda em cima da hora. Isso porque, desde antes do início do programa, a direção informou que os infiltrados só ficariam no jogo por uma semana e iriam sair do jogo na terça-feira para se tornarem peões reservas para o caso de alguém desistir ao longo da temporada.

🚨VEJA: Momento em que Galisteu anuncia que Carol e Matheus continuam no jogo, após público decidir em votação. #FormaçãoDaRoça pic.twitter.com/kNlYTYCfNX — Nando Xaro (@nandoxaro) September 24, 2025