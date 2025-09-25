A Fazenda 17: Dudu Camargo escapa da roça e é o novo fazendeiro

A primeira roça de A Fazenda 17, da Record, está definida após a vitória de Dudu Camargo na Prova do Fazendeiro

Na noite desta quarta-feira, 24, a apresentadora Adriane Galisteu comando a Prova do Fazendeiro da semana, que foi disputada por Fabiano, Gabily e Dudu Camargo. Em uma dinâmica que exigiu rapidez de pensamento e agilidade, o vencedor foi Dudu Camargo .

Na prova, os três competidores tiveram que se vestir como galos e ter o pensamento rápido. Eles ouviram uma pergunta e tiveram que fazer uma conta numérica. Na sequência, eles precisaram correr até a resposta certa no gramado.

Os participantes fizeram 7 rodadas de perguntas e acumularam pontos de acordo com a ordem de chegada na resposta correta. Assim, o vencedor foi quem conquistou mais pontos.

Dudu escapou da roça ao se tornar o fazendeiro. Dessa forma, a primeira roça é formada por Carol Lekker, Gabily e Fabiano. Um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 25.

Relembre como foi a formação da primeira roça de A Fazenda 17:

Dinâmica dos Infiltrados: O público conferiu o fim da dinâmica, na qual Carol Lekker e Matheus ganharam uma segunda chance de permanecer no jogo após votação dos telespectadores.

Poderes do Lampião: Martina ficou com o Poder Branco: Escolheu Fabiano para receber votos com peso dois. Gabily recebeu o Poder Laranja: Teve a missão de escolher 3 peões imunes que não votariam. Ela indicou Will, Walério, e Mesquita.

Peões Imunes no Início: Will, Walério, Mesquita (pelo poder Laranja) e Matheus (por vencer a prova da imunidade na semana anterior).

Indicação da Fazendeira (Rayane Figliuzzi): Indicou Carol Lekker diretamente para a roça, devido aos atritos entre elas no jogo.

Votação da Sede (Votação Aberta): O mais votado foi Fabiano, que recebeu 16 votos (o peso 2 foi aplicado nele), ocupando o segundo banquinho da roça.

Puxada da Baia: Fabiano precisou escolher um peão da baia para o terceiro banquinho e escolheu Dudu Camargo.

Restou Um: Gabily sobrou na dinâmica do “Resta Um” e ocupou o quarto banquinho da roça.

Assim, a primeira roça contou com as indicações de Carol, Fabiano, Gabily e Dudu Camargo.

Veto da Prova do Fazendeiro: Gabily escolheu Carol para não ter a chance de participar da Prova do Fazendeiro.