A Fazenda 17: Carol, Fabiano, Dudu e Gabily estão na primeira roça
A primeira votação para a roça de A Fazenda 17, da Record, aconteceu nesta terça-feira, 23, e teve a indicação de 4 peões para a berlinda
Na noite desta terça-feira, 23, a apresentadora Adriane Galisteu comandou a primeira formação da roça de A Fazenda 17, da Record. Os indicados para a eliminação são Carol Lekker, Fabiano, Dudu Camargo e Gabily. Saiba como foi a noite de votação:
No início do programa ao vivo, o público conferiu o fim da dinâmica dos Infiltrados, na qual Carol Lekker e Matheus ganharam uma segunda chance para continuarem no jogo após votação dos telespectadores. Logo depois, Martina distribuiu os Poderes do Lampião. Ela ficou com o Poder Branco, que a fez escolher um peão para receber votos com peso dois e ela escolheu o peão Fabiano. Além disso, ela deu o Poder Laranja para Gabily, que teve a missão de escolher 3 peões que estavam imunes para não votarem e ela indicou Will, Walério e Mesquita.
A formação da roça começou com 4 peões imunes, sendo Will, Walério, Mesquita e Matheus, que venceram a prova da imunidade na semana passada. Na sequência, a fazendeira Rayane Figliuzzi indicou Carol Lekker direto para a roça por causa dos atritos que elas tiveram no jogo.
Então, os peões fizeram a votação aberta e o mais votado foi Fabiano, que ocupou o segundo banquinho da roça ao receber 16 votos. O próximo passo da dinâmica de formação da berlinda foi a Puxada da Baia, na qual Fabiano precisou escolher um peão da baia para ocupar o terceiro banquinho e ele escolheu Dudu Camargo.
Por fim, o quarto banquinho foi ocupado por Gabily, que sobrou na dinâmica do Resta Um. Para encerrar a noite, Gabily escolheu um peão para não ter a chance para participar da Prova do Fazendeiro na quarta-feira, 24, e ela vetou Carol.
Saiba quem votou em quem:
Toninho votou em Duda Wendling
Gabily votou em Duda
Tamires Assis votou em Fabiano
Renata Müller votou em Fabiano
Yoná votou em Maria
Michelle Barros votou em Fabiano
Creo Kellab votou em Fabiano
Carol votou em Maria
Shia Phoenix votou em Fabiano
Kathy Maravilha votou em Maria
Wallas Arrais votou em Yoná
Guilherme Boury votou em Yoná
Dudu Camargo votou em Maria
Nizam votou em Fabiano
Saory Cardoso votou em Maria
Gaby Spanic votou em Fabiano
Matheus Martins votou em Tamires
Duda votou em Maria
Fernando Sampaio votou em Yoná
Maria votou em Saory
Fabiano votou em Guilherme
Martina votou em Fabiano
