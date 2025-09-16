A Fazenda 17: Adriane Galisteu comete gafe ao entregar dinâmica para peões

A apresentadora Adriane Galisteu revelou, sem querer, uma pista extra aos participantes de A Fazenda 17 sobre uma nova dinâmica

A Fazenda 17 começou com diversas novidades, incluindo dois infiltrados entre os participantes oficiais. O objetivo da dinâmica é fazer com que os peões da edição adivinhem quem está ali de ‘intruso’, sem que seja de fato revelado.

A apresentadora Adriane Galisteu, no entanto, acabou se empolgando e revelou aos participantes, sem querer, que existe mais de um peão infiltrado no reality show. Assim que percebeu a gafe, a loira rapidamente se corrigiu, deixando um ar de curiosidade e dúvida nos confinados.

“ Não esqueçam, quero avisar que o pessoal de casa já sabe quem são… “, declarou Galisteu. “ Então são dois? “, questionou um dos participantes. “ Eu acho que eu falei errado. Já sabe quem é. O pessoal de casa já sabe quem é o infiltrado “, corrigiu a apresentadora.

Vale lembrar que os infiltrados são Matheus Martins, que é ator, modelo e DJ, e Carol Lekker, Miss Bumbum 2022 e ex-participante do programa ‘A Grande Conquista’.

Como será a dinâmica dos infiltrados?

O público vai conferir uma nova dinâmica em A Fazenda 17: Os infiltrados. Durante a coletiva de imprensa da última quinta-feira, 11, o diretor Rodrigo Carelli contou detalhes sobre como será o jogo dos participantes infiltrados.

Para começar, o diretor destacou que o reality show começa com 26 participantes, sendo que são 24 peões oficiais e 2 infiltrados. Os dois infiltrados são um homem e uma mulher, que não sabem da existência um do outro e vão ficar confinados na primeira semana do jogo.

“Vão entrar 26 participantes. 24 participantes e 2 infiltrados, um homem e uma mulher. Esses dois estão confinados no hotel como os outros 24. Na segunda-feira, eles entram normalmente e vão se conhecer. Ontem à noite, eles foram brifados de tudo o que vai acontecer e como vai acontecer. E cada um foi brifado que só ele ou ela é o infiltrado, ou seja, acredita que só um é o infiltrado”, disse o diretor.

Ele ainda contou que o infiltrado terá missões ao longo do confinamento para cumprir. Eles vão receber comandos individuais de atividades que precisam exercer e a produção promete que serão atividades estranhas. O prêmio é de R$ 50 mil caso o infiltrado não seja descoberto pelos outros participantes.

Além disso, os infiltrados saem do confinamento depois de uma semana e ficam como ‘reservas’ do reality show para o caso de alguém desistir do jogo ao longo da temporada.

